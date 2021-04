Sting e Trudie Styler nuovi ambasciatori di San Marino

Gordon Matthew Sumner, in arte Sting, e la moglie Trudie Styler sono nuovi ambasciatori della Repubblica di San Marino. Hanno giurato oggi a Palazzo Pubblico davanti ai Capitani reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. Tra gli ospiti della cerimonia anche il musicista Zucchero e il flautista Andrea Griminelli.

Nella sua presentazione, il segretario di Stato Beccari ha sottolineato il valore della collaborazione che si instaurerà con i nuovi diplomatici. Entrambi gli ambasciatori vantano una consolidata esperienza nell'ambito della tutela dell'ambiente e dei diritti umani: sono numerosi i concerti di beneficenza organizzati negli ultimi anni nel quadro delle attività del Rainforest Fund, dagli stessi fondato nel 1989 per proteggere le popolazioni indigene e l'ecosistema pluviale.

Al termine della cerimonia, Sting e Trudie Styler si sono intrattenuti in un colloquio con il Segretario di Stato Beccari.