Letta; primarie gesto d'amore per Bologna, bel dibattito

"Sono sempre stato uno che guarda alle primarie come un momento positivo, una occasione per fare tutti un passo avanti, senza paura di confrontarsi e di scegliere o decidere". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo a una videoconferenza organizzata dall'Associazione 'Una città con te'.

Le primarie, ha aggiunto, sono "il modo migliore per compiere un gesto di amore nei confronti di Bologna, che vede un centrosinistra che non ha paura e che, con una partecipazione dal basso che sia un motore positivo, vuole uscire dalla pandemia con una marcia in più, che passa attraverso il coinvolgimento di tutti".

A giudizio del segretario democratico, ancora, Il capoluogo emiliano, "si appresta a partecipare a un bel dibattito grazie al centrosinistra. Un bel dibattito - ha concluso Letta - che, non ho nessun dubbio, sarà sulle idee perché le primarie sono sempre un dibattito sulle idee e sarà un bel dibattito".