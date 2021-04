'LeNove in Emilia-Romagna', rassegna stampa con la Regione

In arrivo una nuova settimana di programmazione per "LeNove in Emilia-Romagna", l'appuntamento di informazione con la rassegna stampa dei quotidiani locali in compagnia dei consiglieri regionali in diretta su LepidaTv (canale 118) e sul web (Lepida.tv) alle ore 9. Prenderanno parte alla trasmissione: Silvia Zamboni di Europa Verde (19/04); Gabriele Delmonte della Lega (20), Roberta Mori e Francesca Marchetti del Partito democratico, rispettivamente il 22 e 23 aprile. Mercoledì 21 andrà invece in onda una puntata "speciale" dedicata al progetto "Frangimondi: una scuola di politiche per l'infanzia e l'adolescenza", con Maria Clede Garavini, Garante regionale per l'infanzia e adolescenza; Alessandra Falconi, del Centro Alberto Manzi; Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale della Fondazione Golinelli.

Questa settimana sono stati ospiti Carlotta Marù, Difensore civico dell'Emilia-Romagna, Giuseppe Paruolo, Daniele Marchetti e Marco Fabbri. Per la puntata speciale di venerdì 16 dedicata al popolo Saharawi e alla questione del Sahara Occidentale sono stati in collegamento i consiglieri regionali dell'intergruppo Saharawi, Antonio Mumolo e Gabriele Delmonte, assieme a Fatima Mahfoud, rappresentante del Fronte Polisario in Italia.

L'informazione dall'Assemblea legislativa in onda su LepidaTv ha proposto inoltre, martedì 13 aprile, una puntata di "InDiretta" per raccontare i lavori del consiglio regionale in concomitanza con la seduta d'aula. Le puntate de "Le Nove" e di "InDiretta" si possono rivedere su Cronaca bianca Tv: https://cronacabianca.eu/tv.