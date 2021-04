Progetto MAMbo, recapitata prima opera in forma di lettera

Sono state spedite e sono in via di ricezione in questi giorni, in Italia e all'estero, le lettere contenenti la prima opera creata da Dora García per il progetto 'Dear you' del MAMbo-Museo d'Arte Moderna di Bologna, curato da Caterina Molteni. Ben 1.211 le persone che tra il 19 febbraio e il 14 marzo hanno deciso di rispondere positivamente alla proposta del museo, rendendosi destinatarie di sei lettere contenenti opere realizzate da altrettante artiste e artisti, da qui all'inizio dell'estate. Tra i partecipanti, 1099 sono residenti in Italia, mentre 112 riceveranno la loro corrispondenza all'estero, in 19 Paesi.

'Dear you' si struttura tramite sei interventi di Hamja Ahsan (Londra, 1981), Giulia Crispiani (Ancona, 1986), Dora García (Valladolid, 1965), Allison Grimaldi Donahue (Middletown, 1984), David Horvitz (Los Angeles, 1982) e Ingo Niermann (Bielefeld, 1969), artisti accomunati da una pratica fortemente legata alla poesia, alla scrittura e alla performance. La corrispondenza postale è la forma di comunicazione e di ricezione delle opere prescelta per il progetto. Concepiti come poesie, brevi racconti, istruzioni per atti performativi e come dispositivi relazionali, i lavori realizzati dialogano con la dimensione creatrice del linguaggio, guardando alla lettura come una esperienza trasformativa. Allo stesso tempo, artiste e artisti riflettono su temi come la perdita di contatto fisico e le ripercussioni sulla vita emotiva, la diminuzione della vita sociale condivisa e la necessità di creare nuove strategie di relazione e di cura, al di là dell'esperienza digitale. Il primo lavoro spedito, che i destinatari stanno ricevendo nelle proprie caselle postali in questi giorni, è una lettera di Dora García in cui l'artista spagnola esprime la propria fascinazione per l'atto della scrittura come motore di relazioni paritarie e costruzione di senso. (ANSA).