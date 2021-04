Cade durante escursione in mountain bike, soccorsa 52enne

(ANSA) - BOLOGNA, 10 APR - Insieme ad un gruppetto di amici, era andata a fare un giro in mountain bike nella frazione di Pietramora, a Brisighella, sulle alture ravennati quando, durante una discesa in un tratto particolarmente ripido, ha perso il controllo della bicicletta ed è scivolata giù da un ponticello riportando diverse ferite. Protagonista della vicenda, intorno a mezzogiorno, una donna di 52 anni residente a Faenza, soccorsa dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e condotta in elicottero, con un codice di media gravità, all'ospedale di Ravenna.

Impossibilitata a rialzarsi, a causa dei traumi riportati e, in particolare, per un forte dolore ad una gamba, la signora è stata raggiunta dai soccorritori - allertati dal 118 chiamato dagli amici della ciclista - e dall'elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello. Dopo la valutazione del medico la 52enne è stata recuperata con il verricello e trasportata in ospedale. (ANSA).