Musica: esce 'Che poi', nuovo ep cantautore Simone Fornasari

Esce venerdì 9 aprile 'Che poi', nuovo Ep del cantautore emiliano Simone Fornasari, disponibile su tutte le piattaforme digitali. In rotazione radiofonica dallo stesso giorno anche il nuovo singolo, 'Con i piedi per terra'.

Edito da Senza Dubbi e distribuito da Believe, il lavoro è stato concepito a quattro mani con il produttore artistico Giancarlo Boselli. L'ep parla "di scelte, della tentazione di inseguire la fretta e di rincorrere il tempo, della necessità di fermarsi a pensare, di costringersi a fare i conti con se stessi, anche se il mondo là fuori corre".

E' del 2008 il primo progetto musicale di Fornasari, l'ep 'E comunque la vita è tutta un'altra cosa', cui seguono gli album 'Momentaneamente in equilibrio' e 'Tutto bene grazie'. Nel 2016 si classifica al secondo posto, con il brano 'Sempre sei', al Premio Lunezia, uno dei più autorevoli in Italia per la canzone d'autore, e due anni dopo è premiato a Casa Sanremo, durante il Festival della canzone italiana, con la targa Menzione Club Tenco per la rassegna Musica contro le mafie, grazie al singolo 'Un mondo che abbaglia'. Dopo oltre due anni di silenzio è uscito l'album '...', seguito ora dall'ep 'Che poi'. (ANSA).