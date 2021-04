Vaccini: in E-R superato un milione di dosi somministrate

L'Emilia-Romagna ha superato il milione di dosi di vaccino anti-Covid complessivamente somministrate in Regione. È quanto emerge dal portale della Regione sulla campagna vaccinale aggiornato in tempo reale. Alle 13 risultano inoculate 1.001.681 dosi, di cui 8.247 oggi. Sul totale delle somministrazioni, 319.756 sono i cittadini che hanno ricevuto due dosi completando l'immunizzazione. In tutta Italia le somministrazioni sono oltre 11 milioni, dunque quasi un decimo è avvenuta in Emilia-Romagna.

Il presidente Stefano Bonaccini annuncia: "Venerdì il generale Figliuolo e il Capo della Protezione civile, Curcio, saranno in Emilia-Romagna in visita agli hub di Bologna e Ferrara per ringraziare gli operatori impegnati nella campagna vaccinale e per fare il punto della situazione e gli obiettivi da raggiungere nelle prossime settimane".