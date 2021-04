Illumia con le uova di Pasqua Ail per piccoli pazienti

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un'iniziativa solidale, promossa da Illumia che ha consegnato un carico di uova di Pasqua al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, in tempo per le feste per i piccoli pazienti ricoverati.

Partners fondamentali dell'iniziativa sono stati il Policlinico Sant'Orsola di Bologna e due Onlus del territorio, l'Associazione Cucciolo che opera al Policlinico Sant'Orsola di Bologna e lavora da oltre 25 anni per assicurare ai neonati prematuri la migliore assistenza possibile e offrire supporto ai genitori dei piccoli e AIL Bologna, la Onlus che da quasi 30 anni promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

Pronto Soccorso Pediatrico, Neurochirurgia e Neuropsichiatria Pediatrica, Pediatria D'urgenza, Rianimazione Pediatrica e Chirurgia Pediatrica, Pediatria Specialistica, Oncoematologia e Unità Trapianto, Cardio Chirurgia Pediatrica e Neonatologia.

Tutti i reparti pediatrici del Policlinico Sant'Orsola di Bologna sono stati coinvolti dall'iniziativa solidale, per un totale di quasi 200 bambini che hanno ricevuto in reparto la sorpresa pasquale.

"L'aspetto più entusiasmante è stato rendere i nostri clienti protagonisti di un'iniziativa benefica, garantendo non solo di risparmiare sui propri consumi, ma anche di regalare un sorriso a chi sta vivendo un periodo di difficoltà. Siamo molto felici di essere riusciti a concretizzare questa operazione commerciale velocemente, grazie all'aiuto di due Onlus bolognesi a cui Illumia è legata da anni" ha commentato Giacomo Tondi, Responsabile Marketing di Illumia. (ANSA).