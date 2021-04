Anziano morto a bordo strada nel Modenese, intervenuti i Cc

(ANSA) - MODENA, 01 APR - I carabinieri di Soliera, nel Modenese, sono intervenuti in via Carpi a Ravarino di Limiti di Soliera, all'altezza della ditta Finek per il rinvenimento del cadavere, a bordo strada, di una persona anziana, un 94enne del posto. I primi accertamenti fanno pensare che l'uomo, mentre stava bruciando delle sterpaglie a bordo strada, sia scivolato accidentalmente nel fossato dove aveva appiccato il fuoco, riportando ustioni gravi che ne hanno causato la morte.

Sono in corso accertamenti da parte degli uomini Medicina Legale, anche loro intervenuti sul posto. La salma verrà posta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che è stata informata dei fatti. (ANSA).