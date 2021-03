Vende droga nei parchi di Reggio Emilia, fermato baby pusher

Un 17enne reggiano è stato denunciato alla procura del tribunale dei minori di Bologna con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri lo hanno sorpreso ieri pomeriggio in un parco di Reggio Emilia mentre vendeva droga ad un'altra studentessa minorenne. Le forze dell'ordine, notato lo scambio di compravendita, sono intervenuti intercettando l'involucro appena ceduto contenente mezzo grammo scarso di marijuana e i 4 euro pagati dalla giovane, la quale è stata segnalata come assuntrice alla Prefettura Al baby pusher è stata requisita la droga che aveva pronta per la vendita e 15 euro ritenuti dagli inquirenti provento di spaccio. Per lui è scattata anche la perquisizione domiciliare dove i militari hanno trovato altre bustine di marijuana nascoste nel cassetto della scrivania della camera da letto, ma anche materiale per il confezionamento. Inoltre gli è stato requisito il telefonino, nelle cui chat sono stati trovati riscontri investigativi all'attività illecita di spaccio. Dopo aver formalizzato la denuncia è stato riaffidato ai genitori che esercitano la patria potestà.