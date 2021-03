Covid: E-R, calano casi e ricoveri ma altri 67 morti

Calo significativo di nuovi casi e ricoveri in Emilia-Romagna nel bollettino quotidiano della pandemia in regione, ma cresce il numero dei morti, 67, registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi contagi sono quasi mille in meno della media degli ultimi giorni, 1.187 rilevati con 33.338 tamponi (415 asintomatici). L'età media è 43,8 anni. I ricoverati in terapia intensiva sono 392 (-6), quelli negli altri reparti 3.486 (-54). La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 249 nuovi casi e Bologna (234); poi Parma (149) e Rimini (118). I guariti sono 1.917 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 249.404. I casi attivi sono 73.080 (-797), di cui il 94,7% in isolamento a casa.

Al via da lunedì 12 aprile in tutta l'Emilia-Romagna le prenotazioni per il vaccino dei cittadini dai 70 ai 74 anni (i nati dal 1947 al 1951), una platea potenziale di 250mila persone. Lo annuncia la Regione. "Più dosi riceviamo - sottolinea l'assessore alla Salute Raffaele Donini - più possiamo vaccinare, fino a raddoppiare le somministrazioni giornaliere". Gli appuntamenti si potranno prendere dai punti Cup alle farmacie, dal web al telefono. In Emilia-Romagna sono state già somministrate agli over80 più di 345mila dosi (il 40% del totale), oltre 80mila nella fascia 70-79 con le agende per gli over75 aperte da due settimane. Per gli over 80, tra l'altri, ieri le Aziende sanitarie da Piacenza a Rimini hanno riprogrammato gli appuntamenti di oltre 36.000 persone per garantire la prima dose entro il 15 aprile.

Complessivamente, per quanto riguarda la campagna vaccinale regionale, alle 15 di oggi risultano somministrate 847.225 dosi. Sul totale gli immunizzati con due dosi sono 288.005.