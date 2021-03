Con la jeep finisce nel canale, morto nel Modenese

(ANSA) - MODENA, 28 MAR - Una jeep è finita in un canale e l'uomo che era alla guida del fuoristrada è morto, nel pomeriggio a San Felice sul Panaro (Modena). I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 18 e la squadra è riuscita a recuperare il corpo: nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto anche dal 118, l'automobilista non ce l'ha fatta.

Sono in corso verifiche, anche con i sommozzatori, per escludere la presenza di altre persone. Operazioni effettuate anche con i sommozzatori Vigili del Fuoco elitrasportati in posto. (ANSA).