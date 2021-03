Torna allerta smog in Emilia, stop ai Diesel Euro 4

(ANSA) - BOLOGNA, 26 MAR - Torna il bollino rosso per l'allerta smog in Emilia-Romagna: i livelli delle polveri inquinanti pm10 sono attesi sopra i livelli di guardia in quattro province - Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena - dove da sabato 27 a lunedì 29 marzo scattano misure emergenziali.

Le restrizioni aggiuntive stabiliscono il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30, per le auto e i veicoli commerciali a benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, i mezzi diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, i veicoli a doppia alimentazione benzina/gpl e benzina/metano pre Euro ed Euro 1, i ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1. Restrizioni anche sulle temperature di case, uffici ed attività economiche. (ANSA).