Nuovo Museo Archeologico a Imola nel complesso di S.Domenico

(ANSA) - IMOLA, 25 MAR - Nelle prossime settimane prenderà il via a Imola una trasformazione architettonica che potenzierà l'offerta dei Musei Civici con la nascita del nuovo Museo Archeologico nel complesso conventuale di San Domenico. "La cultura come motore della ripartenza", sottolinea il sindaco Marco Panieri. Si tratta del progetto integrato dei Comuni di Imola e Castel San Pietro 'Dal Sillaro al Senio: un bacino culturale da valorizzare per implementare l'offerta turistica del circondario imolese'; l'importo è di 1.540.000 euro, di cui 600mila finanziati dalla Regione con il contributo europeo e 940mila dal Comune di Imola, oltre a 130mila euro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola ha messo a disposizione dei Musei Civici per importanti lavori di manutenzione conservativa sul patrimonio del nuovo Museo archeologico. Il progetto dovrà concludersi entro il 30 settembre 2022.

L'ex convento dei santi Nicolò e Domenico, ora sede del museo, è uno degli edifici più significativi del centro storico di Imola: la costruzione del complesso, sede dell'ordine domenicano, risale al Duecento e ha risentito nei secoli di diverse ristrutturazioni. Le Collezioni d'Arte della città espongono oltre 600 pezzi tra dipinti, sculture, arredi sacri, ceramiche, disegni, monete, medaglie e installazioni in un racconto che dal Trecento arriva ai nostri giorni. Il Museo Giuseppe Scarabelli, nato nel 1857 come Gabinetto di Storia naturale, è uno dei pochi musei ottocenteschi conservatisi in modo integrale. (ANSA).