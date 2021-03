Collisione con mercantile, peschereccio affonda in Romagna

Peschereccio riminese affondato dopo la collisione con una mercantile battente bandiera albanese diretto al porto di Ravenna. È successo questa mattina intorno alle 7 a circa 23 miglia dalla costa antistante Cesenatico.

Per cause in via di accertamento da parte della Capitaneria di Porto di Rimini che ha inviato sul posto tre motovedette, il mercantile di 90 metri ha urtato il peschereccio "Futuro" con a bordo quattro persone che si è inabissato in mare. In quel punto le acque hanno una profondità di 40 metri. Soccorsi dai marinai del mercantile, i quattro pescatori riminesi stanno bene. Solo il comandante, una volta tornato in porto a Rimini, trasportato con i suoi marinai da una motovedette della Capitaneria di Porto, è stato portato in ospedale per un trauma cranico.

Ora la Guardia Costiera sta monitorando lo specchio di mare del naufragio per essere pronta ad intervenire in caso di sversamento in mare di gasolio con mezzi per la salvaguardia ambientale.