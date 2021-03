Un uomo di 63 anni è morto in un incidente avvenuto poco prima delle 14 nel tratto bolognese della A14, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il raccordo Bologna Casalecchio. Si è trattato di un un tamponamento tra un furgone e un autoarticolato, sulla carreggiata Sud. Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e della polizia stradale. Dalle 16.30 circa è stato riaperto.