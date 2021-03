Covid: in E-R 1.725 casi, altri 45 morti tra cui un 46enne

Ancora sotto quota duemila i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, e leggero calo dei ricoverati nei reparti Covid mentre il numero di pazienti in terapia intensiva è stabile. Altre 45 le vittime con Covid-19 in regione, fra cui il più giovane un uomo di 46 anni nel Riminese.

È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione. I nuovi positivi sono 1.725 su un totale di 34.163 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 311 nuovi casi più altri 48 del circondario imolese, seguita da Ravenna con 226. Poi Reggio Emilia (187), Rimini (175), Modena (165), Parma (163), Forlì (145), Ferrara (140), Cesena (96) e Piacenza (69).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 397 (+2 rispetto a ieri), 3.614 quelli negli altri reparti Covid (-42).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 71.856 (-1.720 rispetto a ieri), di cui il 94,5% in isolamento a casa.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 15 risultano somministrate complessivamente 726.738 dosi. Sul totale 254.205 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.