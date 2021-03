Musica: da Filarmonica Toscanini omaggio al nume tutelare

(ANSA) - PARMA, 23 MAR - La Filarmonica Arturo Toscanini rende omaggio, nel 154/o anniversario della nascita, al maestro da cui ha preso il nome con un concerto in live streaming in programma il 25 marzo alle 20.30 sul sito www.latoscanini.it e sulle pagine Facebook e Vimeo della Fondazione parmigiana.

Mihaela Costea, violino solista e concertatore e gli Archi della Filarmonica Toscanini interpreteranno la Serenata per orchestra d'archi in do maggiore, op. 48 di Piotr Ilic Ciajkovskij e la Méditation da Thaïs, per violino e orchestra d'archi di Jules Massenet.

Il concerto verrà introdotto dal giornalista e scrittore parmigiano Mauro Balestrazzi, autore della recente pubblicazione 'La tournée del secolo. Toscanini e la straordinaria nascita dell'Orchestra della Scala', che documenta per la prima volta il percorso della nascita dell'Orchestra della Scala, così come Toscanini l'aveva ricostruita.

"Questo concerto dedicato al Maestro Toscanini valorizza ogni singolo strumentista - spiega Mihaela Costea - Ognuno di noi ha alle spalle molti anni di studio e pratica con bravissimi direttori, oltre all'importantissimo lavoro sulle basi della musica che stiamo portando avanti con il nostro nuovo direttore principale Enrico Onofri. Tutto questo lavoro di anni emerge in un concerto come questo perché contemporaneamente ci consente di suonare nel rispetto della forma ma anche di dar sfogo a quello che c'è dentro ognuno di noi. Il fatto di essere tutti importanti a pari merito, ci consente di sentirci uniti e vicini, di sorridere un po', allontanando l'inquietudine del momento e lasciandoci trasportare in uno stato incredibile di positività. Quella che contiamo di trasmettere al nostro pubblico". (ANSA).