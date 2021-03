Coppi Bartali: Cavendish leader della classifica

La Israel Start-Up Nation si è imposta nella cronosquadre che ha chiuso la prima giornata della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, corsa di ciclismo a tappe al via da Gatteo (Forlì-Cesena). All'ex campione del mondo Mark Cavendish, secondo nella prima semitappa vinta allo sprint da Jakub Mareczko, la maglia di leader della classifica generale.

In mattinata, lo sprint a ranghi compatti, vinto da Mareczko (Vini Zabù) su Cavendish (Deceuninck Quick Step) e Marius Mayrhofer (Team Dsm). Nel pomeriggio la cronometro di 10,8 km andata alla Israel composta da Alessandro De Marchi, James Piccoli, Ben Hermans, Guy Niv, Matthias Brandle, Alex Dowsett e Sebastian Berwick. Seconda l'Astana Premier Tech, terza la Deceuninck Quick Step di Cavendish, che in classifica generale precede di 2" la coppia della Israel, Dowsett e Hermans. (ANSA).