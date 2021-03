Fiera ragazzi Bologna, apre con mostra 'Dante nelle figure'

Aprirà con un omaggio a Dante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, la 58/ma edizione della Bologna Children's Book Fair, annunciata dal 14 al 17 giugno 2021. E prendono forma e si mettono a punto nuove attività e strumenti che troveranno spazio stabile nel format della Fiera.

Il principale appuntamento mondiale dedicato all'editoria per l'infanzia il 14 giugno presenterà in digitale la mostra 'Distendere la mano a colorare: Dante nelle figure' che racconta il Sommo Poeta attraverso il mondo dei libri per giovani lettori in 100 immagini da William Blake a Gustave Dorè, da Lorenzo Mattotti a Moebius.

La mostra, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna - Biblioteca Classense e BCBF - BolognaFiere, a cura dell'Accademia Drosselmeier, sarà sulla piattaforma BCBF Galleries per essere poi allestita fisicamente alla Biblioteca Classense dopo l'estate e intraprendere un tour che la porterà in molte altre sedi in Italia e all'estero. Grazie a una sinergia che coinvolge in un progetto unico tre importanti istituzioni culturali, i libri per ragazzi che affrontano l'opera di Dante saranno presi per la prima volta in esame. Le prime riduzioni illustrate della Commedia compaiono in Italia solo nel 1921, ma è a partire dal nuovo Millennio che lo scaffale per ragazzi delle librerie accoglie sempre più opere di ispirazione dantesca, e i più importanti autori per ragazzi, da Roberto Piumini ad Angela Nanetti, da Beatrice Masini a Luigi Garlando, scelgono di lasciare una propria traccia e interpretazione del loro rapporto con il Sommo Poeta. In mostra ci sarà una galleria di autori del passato e contemporanei, di grandi illustratori che hanno lavorato a edizioni per ragazzi e di cartoonist, senza dimenticare la grande scuola Disney.

Si rinnova nel 2021 il tradizionale BolognaRagazzi Digital Award concentrando la sua esplorazione sul lavoro degli editori in relazione ai diversi media con la nascita del 'BolognaRagazzi CrossMedia Award' . E la categoria speciale 2021 del BolognaRagazzi Award sarà la Poesia in omaggio alla ricca produzione di testi poetici per ragazzi che l'editoria mondiale in anni recenti ha proposto ai giovani lettori. (ANSA).