Tre week-end online con i Musei del Cibo nel Parmense

Tre settimane di appuntamenti con visite guidate e laboratori per mantenere vivo il dialogo con il pubblico di tutte le età. Aprono con le loro attività nei fine settimana, in modalità online a causa della pandemia, i Musei del Cibo nel territorio della provincia di Parma.

Si parte sabato 13 marzo, al Museo del Pomodoro, per poi proseguire nei week-end successivi al Museo del Parmigiano Reggiano, a quello del Salame di Felino, della Pasta, del Prosciutto di Parma e gli appuntamenti si concluderanno domenica 28 marzo al Museo del Vino.

"È stato un anno difficile per i musei e in generale per il mondo della cultura, purtroppo non possiamo ancora aprire, ma questo non significa che i nostri musei non si possano visitare - ha spiegato Mario Marini, presidente dei Musei del Cibo. Per questo, assieme allo staff, abbiamo deciso di esserci e di offrire al nostro pubblico le visite, in diretta dal museo grazie alla tecnologia street view, per scoprire oggetti curiosi e caratteristici di ogni filiera. Oltre a questo per i più piccoli sarà possibile partecipare ai laboratori a distanza".

