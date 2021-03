Covid: in E-R 2.987 nuovi contagi, altri 50 morti

Rasentano quota 3.000 - sono 2.987; 282.616 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore a fronte di 17.492 tamponi effettuati. Dei nuovi contagiati - spiega la Regione - 1.408 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di tracciamento e screening. Guardando ai territori, la provincia di Bologna è in testa con 844 nuovi casi, seguita da Modena (530), Rimini (380) , Reggio Emilia (312), Cesena (182), Ferrara (177), Forlì (138), Ravenna (130), Parma (129) , Imola (126) e Piacenza (39).

Quanto ai guariti, questi sono 838 in più rispetto a ieri, per un computo complessivo di 214.771 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, risultano essere 2.099 in più per un totale di 57.018 in totale: di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.772 (+1.948), il 94,3% del totale dei casi attivi.

Nelle ultime 24 ore si registrano 50 nuovi decessi: uno a Parma; 5 in provincia di Reggio Emilia; 6 nel Modenese; 24 in provincia di Bologna; 6 in quella di Ferrara; 5 nel Ravennate e 3 in provincia di Forlì-Cesena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.827.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono invece 286 (+3 rispetto a ieri), e 2.960 quelli negli altri reparti Covid con un incremento di 148 unità.