Inter: Conte "contro il Parma servirà massima attenzione"

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Ci aspettiamo una gara difficile, in questo anno e mezzo il Parma ci ha sempre creato difficoltà e abbiamo vinto solo una volta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Crociati. "Affrontiamo una squadra che in questo momento ha una classifica pesante ma ha elementi di esperienza, giocatori di qualità e un ottimo allenatore come D'Aversa - ha aggiunto -. Bisognerà fare grande attenzione e giocare la giusta partita col giusto approccio, è una squadra brava a proporsi.

Dovremo essere molto attenti in fase offensiva, hanno giocatori molto veloci per ripartire e fare male". (ANSA).