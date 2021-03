Musica: Bologna; torna la rassegna 'Che Musica, Ragazzi!'

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - Torna 'Che Musica, Ragazzi!', il ciclo dedicato alla formazione promosso dalla Fondazione Musica Insieme di Bologna, che fa incontrare i giovanissimi con i grandi maestri per imparare ad ascoltare insieme. Quattro appuntamenti, tutti alle 10,30, che - da questa quarta edizione - sono rivolti oltre che ai ragazzi delle primarie anche a quelli degli istituti superiori.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i giovani spettatori incontreranno gli artisti, gli stessi del cartellone principale di Musica Insieme, sulle piattaforme internet (diretta YouTube) e lì potranno trasformarsi in intervistatori per esaudire curiosità su uno strumento o su un brano, un compositore o sugli stessi interpreti.

Il primo appuntamento è il 2 marzo con i violoncellisti e compositori Giovanni Sollima e Nicola Segatta, maestro e ex allievo, che suoneranno nel piccolo Teatro di Villa Mazzacurati; il 23 marzo invece Simone Gramaglia del Quartetto di Cremona e il Quartetto Eos si collegheranno dal Teatro Ponchielli di Cremona; il 26 aprile l'appuntamento sarà con Salvatore Accardo e la sua Orchestra da Camera Italiana; il 3 maggio infine sarà la volta di Giuseppe Albanese che dalla tastiera del suo pianoforte racconterà i grandi balletti. (ANSA).