Covid: in E-R oltre 1.500 nuovi casi e 25 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 FEB - Sono 1.588 i nuovi casi di positività al Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, sulla base di 35.010 tamponi, fra antigenici e molecolari. Si contano anche 25 nuove vittime e continuano a salire i ricoverati.

Dei nuovi casi circa un terzo, 598, sono asintomatici individuati grazie a screening e contact tracing. Attenzione ancora concentrata sulle province di Bologna (con 580 nuovi casi a cui si aggiungono i 78 del distretto di Imola) e di Modena, con 327 positivi. I casi attivi salgono 36.725, il 94% dei quali in isolamento domiciliare. Crescono però i ricoverati, che sono 196 (due in più di ieri) in terapia intensiva e 2.043 negli altri reparti Covid (+29).

Le vittime delle ultime 24 ore sono sei nel Ferrarese quattro nelle province di Reggio Emilia e Modena, tre a Piacenza e Ravenna, due a Rimini, una nelle provincie di Parma, Bologna e Forlì-Cesena. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.393. (ANSA).