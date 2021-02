Modena City Ramblers festeggiano trent'anni carriera

I Modena City Ramblers festeggeranno il 30/o anniversario dalla loro formazione con un concerto in live streaming - '30 MCR 1991-2021 Trent'anni di combat folk' - in programma mercoledì 17 marzo, festa di San Patrizio, all'Estragon di Bologna, un luogo dove la band è 'di casa'.

Prevista una serie di opzioni di acquisto e opportunità per condividere ogni momenti di questa giornata, dalle prove del pomeriggio ai collegamenti video dal backstage, fino alla possibilità di interagire da casa con una speciale live chat.

Oltre al concerto, in diretta, il pubblico avrà la possibilità di riguardare la registrazione dell'evento per le 24 ore successive.