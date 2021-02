Rugby: Nasce il Bologna con 600 atleti tesserati

Sarà una delle società rugbistiche italiane più grandi in assoluto, con oltre 600 atleti tesserati, una dote di 18 squadre - dal minirugby alle seniores - e una struttura organizzativa con 40 tecnici e altrettanti accompagnatori e manager. Nasce il Bologna Rugby, società che unisce le forze del Rugby Bologna 1928 e della Reno Rugby Bologna 1967, rappresentate dai rispettivi presidenti Francesco Paolini e Raffaele Capone.

"Si tratta di un'opportunità per dare vita a un polo rugbistico - ha commentato Matteo Lepore, assessore allo Sport del Comune di Bologna - fondamentale per sviluppare il potenziale educativo e sociale di questo sport tra i più giovani. Lo scorso anno abbiamo sottoscritto con la Federazione italiana rugby (Fir) un impegno per trasformare il Centro sportivo 'Pier Paolo Bonori' nel 'Centro d'Eccellenza per il rugby giovanile".

La 'casa' del Bologna Rugby sarà, appunto, il Centro sportivo 'Pier Paolo Bonori' alla Dozza (oggi utilizzato dal Bologna 1928), ma manterrà la presenza anche al Centro sportivo Barca (oggi utilizzato dalla Reno) e in tutti i campi periferici, destinati soprattutto al minirugby, anche in quelli dei vicini comuni. In totale saranno 30 le scuole primarie e secondarie e otto i centri sportivi interessati.