Al via gara per i nuovi lavori di Palazzo Diamanti a Ferrara

Al via la gara per l'affidamento del nuovo lotto di lavori a Palazzo dei Diamanti, a Ferrara. L'intervento, per circa 800mila euro netti, porterà alla realizzazione della nuova passerella in legno e vetro - che collegherà l'Ala Biagio Rossetti e l'Ala Tisi - e alla riqualificazione del giardino esistente con essenze arboree studiate col gusto dell'epoca, suggestive piantumazioni e una vasca d'acqua. Il cantiere, il cui avvio è previsto nei prossimi mesi, si affiancherà a quello attualmente aperto al piano terra dell'edificio, con l'obiettivo di completare entrambi gli interventi nei prossimi 12 mesi, circa, dall'avvio dei nuovi lavori.

"Questi lavori rappresentano la cura per uno dei più rappresentativi gioielli di Ferrara e del Rinascimento italiano - dice l'assessore Andrea Maggi - e restituiranno alla città e al Paese un palazzo maggiormente fruibile, pronto a ospitare studenti, visitatori, mostre. Gli interventi sono stati oggetto di approfondimento specifico e ogni nuovo elemento è stato al centro di una ricerca puntuale per integrarlo e adattarlo all'epoca e al tratto caratteristico del palazzo e dei suoi spazi verdi. Un gioiello senza tempo che sarà sempre più la casa della cultura rinascimentale ferrarese". "Lavoriamo per poter ospitare nella primavera del 2022 una nuova mostra a Palazzo dei Diamanti", anticipa l'assessore Marco Gulinelli.

Il termine per la presentazione delle offerte è il 3 marzo alle 13. Le imprese potranno presentare domanda online, tramite il sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia-Romagna, al sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it. La nuova passerella consentirà di transitare tra le due ali del Palazzo completando il ciclo di visita agli ambienti senza dover uscire da un lato per entrare nell'altro.