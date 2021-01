Sicurezza: accordo Carabinieri-Comune nel Bolognese

Con un accordo firmato questa mattina a Valsamoggia, nel Bolognese, da oggi anche i Carabinieri oltre alla Polizia Locale avranno accesso in tempo reale al sistema di videosorveglianza e lettura targhe del vasto territorio comunale che comprende i territori di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno. La convenzione consentirà ai militari della Compagnia di Borgo Panigale e delle varie stazioni di accedere a una rete di telecamere attive, gestite dalla Polizia Locale.

In questo modo - spiega l'Arma - saranno più efficaci l'attività di controllo, a fini preventivi e repressivi, e il monitoraggio della mobilità del traffico veicolare tramite la lettura delle targhe dei mezzi in transito. L'accordo è stato firmato dal Sindaco del Comune di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, e dal Comandante Provinciale Carabinieri di Bologna, Colonnello Pierluigi Solazzo.

"Dopo alcuni anni di lavoro - ha spiegato Ruscigno - siamo giunti alla sottoscrizione dell'accordo operativo per consentire l'uso diretto e in tempo reale dell'intero sistema di videosorveglianza comunale all'Arma dei Carabinieri".

Dal punto di vista operativo, il Comune fornirà in comodato d'uso anche alcuni terminali mobili, che consentiranno l'utilizzo del sistema alle pattuglie stradali dei Carabinieri. Anche il colonnello Solazzo ha sottolineato "l'importanza del progetto, che potrà essere usato come modello per implementare l'accordo anche in altri territori".