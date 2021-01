In tv concerto Vasco Brondi 'Per gli invisibili'

Va in onda per la prima volta sul piccolo schermo venerdì 22 gennaio alle 21, su Lepida Tv e su Sky canale 5118, lo spettacolo 'Talismani per tempi incerti', realizzato dal cantautore ferrarese Vasco Brondi nell'ottobre scorso a Scandiano (Reggio Emilia) a sostegno de 'Gli Invisibili', operatori dello spettacolo in seria difficoltà a causa della pandemia.

Domani, Il concerto, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con Per-Promoter Emilia Romagna e il Comune di Scandiano, è stato l'ultimo appuntamento dal vivo di una rassegna che ha toccato, dopo l'apertura di Bologna, i territori di Argenta e Colorno, portando sui palchi i musicisti della regione e raccogliendo fondi per la causa degli Invisibili.

'Talismani per tempi incerti' è uno spettacolo nato nei mesi in cui è scoppiata la pandemia e con il quale Brondi è tornato l'estate scorsa (per un pubblico contingentato) a esibirsi dal vivo, a un anno e mezzo dalla conclusione del progetto artistico de Le Luci della Centrale Elettrica. Il concerto è diventato anche una nuova produzione discografica dell'artista: la scaletta comprende 19 brani con testi di Erri De Luca, Mariangela Gualtieri, Ko Un, Wislawa Szymborska, Mario Luzi e letture di Margherita Vicario e Massimo Zamboni.

"Abbiamo voluto organizzare una serie di concerti assieme all'associazione Promoter Emilia-Romagna e agli enti locali - commenta l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - per dare un segno tangibile del nostro sostegno agli artisti regionali, ma anche per sottolineare il valore innegabile della cultura e della solidarietà quali antidoti al silenzio, anche dei teatri e dei luoghi dello spettacolo, e all'isolamento delle persone che questa pandemia ha purtroppo creato".