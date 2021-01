Credem: al via Academy per manager del futuro

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Formare gli esperti della gestione del risparmio di domani. Con questo obiettivo il gruppo Credem dà il via alla 'Wealth Academy', un percorso formativo di nove mesi rivolto a oltre 30 tra private banker, manager e specialisti dell'area wealth management del gruppo. Il programma è realizzato dall'istituto in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management, la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano. L'iniziativa è in linea con la strategia del gruppo bancario emiliano di "costante investimento sulle persone, con l'obiettivo - spiega Credem - di creare valore sia per chi opera nel gruppo sia per i risparmiatori che possono fare affidamento su competenze solide e aggiornate dei professionisti della gestione dei patrimoni familiari ed aziendali". Il programma di formazione, che parte domani 22 gennaio per chiudersi a settembre 2021, si focalizza su analisi del rischio, strategie di investimento e ottimizzazione di portafoglio, anche in ottica di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. (ANSA).