Mostre: visite guidate online a 'Monet e gli Impressionisti'

Due nuove visite guidate ai 57 capolavori della mostra 'Monet e gli Impressionisti', allestita a Bologna, sono in programma il 24 e 31 gennaio, alle 18, accompagnati dal divulgatore d'arte Sergio Gaddi. Il format 'Art.Live!', promosso da Arthemisia in epoca di emergenza Covid, prevede l'acquisto del biglietto a 5 euro, poi si prenota la visita e ci si connette: è come fare una visita privata ed esclusiva, al termine della quale è possibile fare domande e approfondire i temi.

Il primo esperimento è stato fatto proprio con questa mostra durante le feste natalizie e in pochi giorni sono stati venduti oltre tremila biglietti, anche all'estero (molti - spiegano gli organizzatori - i collegamenti da Usa, Francia, Canada e Portogallo). A breve inizieranno poi le visite guidate in diretta alla scoperta dei grandi capolavori de 'Le Signore dell'Arte. Storie di donne tra '500 e '600', in prossima apertura al Palazzo Reale di Milano, e 'Manolo Valdés. Le forme del tempo', allestita al Museo di Palazzo Cipolla a Roma.

"Questo nuovo progetto - sottolinea Iole Siena, presidente di Arthemisia - è che non finirà con il Covid, ma anzi si svilupperà sempre di più allargando il bacino di utenza delle mostre. La visita in diretta online non è un sostituto della visita 'vera', ma consente a tutti di vedere quelle mostre che non si potranno visitare per i motivi più diversi".