'Infermieri, a viso aperto', volti e storie in progetto foto

(ANSA) - PARMA, 14 GEN - Al via sul web 'Infermieri, a viso aperto', campagna di sensibilizzazione che mette al centro la professione dell'infermiere con l'obiettivo di accendere i riflettori sugli aspetti più umani, empatici e accoglienti di chi, ogni giorno, assiste milioni di persone.

La mostra fotografica virtuale, "visitabile" sul sito www.infermieriavisoaperto.it, è stata promossa e realizzata dal Gruppo Chiesi Farmaceutici con il patrocinio non oneroso della Fnopi, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.

La firma sul progetto è di Settimio Benedusi, fotografo professionista che collabora con varie case editrici.

All'interno della piattaforma che ospita la mostra sono presenti anche le storie degli infermieri protagonisti della Campagna, che - spiega l'autore - ha proprio l'obiettivo di "scavare a fondo quei volti quotidianamente nascosti ma sempre pronti ad accogliere e a raccogliere le sfide, a viso aperto". La Campagna - aggiunge l'ad del Gruppo Chiesi, Ugo Di Francesco - è "un esempio di trasformazione del concetto di empatia in un'attività tangibile, di condivisione di quei valori che gli infermieri mettono in campo ogni giorno nell'assistere i pazienti e ai quali non può che andare la nostra gratitudine per il ruolo fondamentale che ricoprono, indipendentemente dalla pandemia".

"Gli infermieri - dice Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi - ci sono, ci sono stati, ci saranno. Lo sanno bene i cittadini che li riconoscono in questa pandemia come quei professionisti vicini ai pazienti, al proprio fianco per rispondere ai loro bisogni, per garantire l'umanizzazione dell'assistenza e la dignità del fine vita. Perché per noi, come recita il Codice deontologico, 'il tempo di relazione è tempo di cura'". (ANSA).