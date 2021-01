F1, Hamilton: "Credo nell'amore e nell'uguaglianza per tutti"

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - "Grazie per tutti gli auguri. Spero e prego che il vistro atteggiamento sia sempre positivo, nonostante quello che accade intorno a noi. Il mio augurio è di pace e amore per tutti, niente più pandemia e uguaglianza dappertutto. Lo dico, perché credo nella manifestazione: se la mettiamo nell'universo e ci uniamo, credo davvero possiamo arrivarci. Invio a tutti amore e positività". E' il post su Instagram dell'inglese Lewis Hamilton che il 7 gennaio ha compiuto 36 anni. Pioggia di auguri sui social per il sette volte campione del mondo di Formula 1 che ha ricambiato con un messaggio di pace e uguaglianza. (ANSA).