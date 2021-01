San Patrignano: Comunità si dissocia da serie Netflix

"La comunità San Patrignano si dissocia completamente dalla docu-serie messa in onda da Netflix". Così la comunità commenta SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano docu-serie originale italiana Netflix da pochi giorni disponibile, definita versione "unilaterale". "Il racconto che emerge - spiega una nota - è sommario e parziale, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori, per di più, qualcuno con trascorsi di tipo giudiziario in cause civili e penali conclusesi con sentenze favorevoli alla Comunità stessa, senza che venga evidenziata allo spettatore in modo chiaro la natura di codeste fonti".