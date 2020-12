Perseguita ex fidanzato e reagisce a Polizia, denunciata

Non si rassegna alla fine della relazione e, quando l'ex fidanzato esasperato ha chiamato il 113, lei se l'è presa anche con gli agenti. Una 31enne di origine polacca è stata denunciata a Bologna dalla Polizia, intervenuta ieri sera in via Battindarno dopo la richiesta di un 38enne.

La ex compagna lo stava importunando, suonando insistentemente il suo campanello di casa. Già nel pomeriggio l'uomo si era rivolto al 113, segnalando che la donna lo stava pedinando per strada. Secondo il suo racconto, dallo scorso luglio quando era terminata la loro relazione la donna avrebbe cominciato a perseguitarlo con messaggi, telefonate, minacce e atti diffamatori sul luogo di lavoro. Ieri, anche in presenza della pattuglia, la 31enne ha continuato a inveire contro l'ex fidanzato e, alla richiesta di documenti, ha reagito nei confronti dei poliziotti. È stata così denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato invitato a presentare querela per gli episodi di molestie.