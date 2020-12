Polizia consegna regali Natale a bambini ricoverati

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Anche in occasione di questo Natale 2020 si rinnova l'iniziativa che vede la Polizia impegnata nella raccolta fondi in favore dell'Ageop, associazione dei genitori dell'ematologia e oncologia pediatrica dell'Ospedale S.Orsola di Bologna.

L'iniziativa, alla decima edizione, si è sviluppata attraverso il contributo volontario dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Emilia-Romagna Orientale. Gli agenti hanno versato i fondi necessari per poi acquistare i regali destinati ad esaudire i desideri che ognuno dei bambini ricoverati aveva espresso in una letterina indirizzata a Babbo Natale. Durante le feste, nel reparto del S.Orsola e alla presenza del primario Andrea Pession, è stata effettuata la consegna al rappresentante Ageop dei doni e del calendario della Polizia di Stato, che sono stati poi distribuiti ai piccoli pazienti. (ANSA).