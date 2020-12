Trasporti: in E-R 172 bus in più alla ripresa delle scuole

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - L'Emilia-Romagna è pronta a tornare in classe il prossimo 7 gennaio, con il 75% degli studenti. Grazie a un piano condiviso con scuole e territori, all'interno dei nove tavoli provinciali coordinati dai Prefetti, che prevede l'utilizzo di altri 172 autobus urbani ed extraurbani, per un totale di 522 bus e 10 milioni di chilometri di servizi aggiuntivi (dal 7 gennaio a giugno, con la fine dell'anno scolastico), e orari d'ingresso rimodulati nelle scuole dove è necessario.

Per quanto riguarda i trasporti, a fronte della capienza massima possibile dei mezzi, fissata al 50%, da gennaio a giugno 2021 saranno messi in strada altri 172 autobus urbani ex extraurbani, oltre a 7 milioni e 600 mila chilometri in più per i bus già in circolazione. Un potenziamento del servizio dal valore complessivo di circa 23 milioni di euro, grazie anche ai contratti con i privati, con 522 autobus aggiunti alla flotta tradizionale e oltre 10 milioni km integrativi. (ANSA).