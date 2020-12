Scuola: in E-R ingressi scaglionati ma niente doppi turni

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Niente doppi turni, mattino e pomeriggio, in Emilia-Romagna per la ripresa delle scuole, il 7 gennaio, con il 75% di studenti in presenza. Ma orari scaglionati, in base ai limiti previsti dal Dpcm del 3 dicembre.

A Piacenza gli orari restano invariati rispetto a quelli previsti all'inizio dell'anno scolastico, con la disponibilità delle scuole, in caso di necessità, ad attuare una flessibilità massima al termine lezioni di 20 minuti. Anche a Parma gli orari restano sostanzialmente invariati con l'impegno, da parte delle istituzioni scolastiche a consentire l'elasticità nell'orario di ingresso e di uscita nella misura di 5-15 minuti per permettere agli studenti di avvalersi delle corse bis che verranno allestite da Tep ed evitare di decongestionare le fermate e i mezzi.

A Modena e a Reggio Emilia viene introdotto il doppio turno di ingresso in classe, con il 45% degli studenti alle 8 e il restante 30% alle 10. Anche Bologna gli orari sostanzialmente non cambiano rispetto a quelli previsti dall'inizio dell'anno scolastico con aggiustamenti in ingresso per alcuni istituti scaglionati dai 15 ai 30 minuti. Stessa situazione a Ferrara con scaglionamenti in ingresso differenziati di 5 minuti a partire dalle 8.

Infine, resta invariato, rispetto all'inizio dell'anno scolastico, l'orario per gli istituti scolastici di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. (ANSA).