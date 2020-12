Natale:card. Zuppi, quest'anno capiamo di più sua importanza

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Alla luce di quanto sta accadendo "quest'anno capiamo ancora di più l'importanza del Natale e di come sia sempre buono. Natale significa la scelta di Dio di fare proprie le nostre difficoltà, ristrettezze, paure e sofferenze.

E saranno tante: dal non poter vedere le persone care, al pensiero di quelle che non ci sono più fino alla sofferenza per la nostra fragilità". Così l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, in vista delle prossime festività.

"Natale - osserva - significa trovare una sicurezza, quella dell'amore di Dio, nel nostro sconcerto. Lui viene per starci vicino, perché non vuole che l'ultima parola sia la pandemia ma il suo amore".

Tra i diversi impegni in calendario l'Arcivescovo,- che presiederà in Cattedrale la Messa della Notte giovedì 24 alle e quella di Natale alle ore 17.30 - nella mattina di Natale, in forma strettamente privata e riservata, si recherà alla casa residenza 'Laura Rodriguez' di San Lazzaro di Savena dove celebrerà la Messa e incontrerà gli anziani e gli operatori sanitari, poi si recherà a Caselle di San Lazzaro di Savena all'Arca della Misericordia dove, sempre in forma strettamente privata, celebrerà la Messa e incontrerà gli assistiti e gli operatori, infine raggiungerà la basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano e parteciperà, sempre in forma riservata, alla distribuzione alimentare per la Festa di Natale con i poveri della Comunità di Sant'Egidio. (ANSA).