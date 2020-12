Maltempo: allerta rossa per vento in Appennino emiliano

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta rossa per il vento, per domani. Riguarda l'Appennino emiliano centrale, dal Parmense al Modenese. Per le altre aree montane della regione l'allerta è arancione.

Dalla tarda serata di oggi è previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest che assumerà particolare intensità (burrasca moderata) sui crinali appenninici centro-occidentali.

Nel corso della notte e della giornata successiva, domani, è prevista un'ulteriore intensificazione della ventilazione che sarà intensa da sud-ovest (burrasca forte con raffiche temporaneamente di intensità maggiore) e tenderà ad interessare i rilievi e fascia pedemontana centro-occidentale nella prima parte della giornata, per poi spostarsi verso gli Appennini orientali ed attenuarsi ad ovest.

Sugli Appennini sono previste precipitazioni. (ANSA).