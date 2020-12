Covid: 1.129 nuovi casi positività in E-R, 71 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Sono 1.129 - 159.472 da inizio epidemia - i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su un totale di 17.913 tamponi eseguiti.

cui si aggiungono 365 test sierologici e 4.166 tamponi rapidi.

Dei nuovi contagiati, 639 sono asintomatici. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna in con 247 nuovi casi seguita da Ravenna (162), Rimini (134), Modena (120), Piacenza (111), Ferrara (101), Reggio Emilia (75), Parma (60). Quindi Cesena e Forlì (entrambi 40) e Imola (39).

Guardando al numero dei guariti, questi sono 2.779 in più rispetto a ieri (il totale si attesta a quota quota 94.188) mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi scendono a 58.025 (-1.721 rispetto a ieri). Risultano sostanzialmente stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 207 (-3 rispetto a ieri), mentre calano (-88) quelli negli altri reparti Covid, che, complessivamente, raggiungono quota 2.803.

Da ieri si registrano 71 nuovi decessi compresi tra i 56 anni di un uomo morto in provincia di Rimini e i 98 di una donna morta in provincia di Piacenza. La provincia che registra il numero più consistente di decessi è Bologna con 22. In totale, dall'inizio dell'epidemia le vittime in regione sono state 7.259. (ANSA).