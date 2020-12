Guglielmo compone Vacanze Natale per Vanzina e Calà

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Da adolescente ha sognato con i cinepanettoni, tra Bologna e la Cortina luogo delle sue vacanze e del matrimonio dei suoi genitori. A 25 anni il cantautore Guglielmo, due anni dopo l'ultima pubblicazione, ha scritto 'Vacanze di Natale', pensando alle suggestioni passate e all'omonimo film del 1983 dei fratelli Vanzina, ambientato proprio nella celebre località turistica, ma poi ha fatto di più: ha mandato il brano via mail all'inventore del genere, Enrico Vanzina, e all'attore Jerry Calà, che gli hanno risposto con entusiasmo.

Entrambi hanno inviato al giovane musicista bolognese un commento via video: "Eccolo qua Jerry Calà. Senza montone, ma grazie della citazione. E la libidine c'è sempre" è la frase dell'attore protagonista di tanti film del genere neve e champagne. Vanzina, complimentandosi per l'efficacia della canzone, afferma convinto: "Guglielmo da Bologna è un mito. Ha un affetto e un entusiasmo per il nostro film 'Vacanze di Natale' che mi commuove. Lo conosce forse meglio di me che l'ho fatto. E ha un vero talento. E' bravissimo. Per cui viva Guglielmo da Bologna".

Lo sceneggiatore e produttore ha aggiunto anche una propria interpretazione al piano di 'I like Chopin' concludendo con una 'gag', sorridendo, sui ringraziamenti natalizi: "'I like Chopin' è il pezzo che preferisco di 'Vacanze di Natale'. E anche questo ringraziamento ce lo siamo tolti dalle p...".

La canzone di Guglielmo esce alle porte delle vacanze con un mix tra malinconia e scherzo, citando i protagonisti dei film - Calà, De Sica, Boldi e i fratelli Vanzina - e arrangiando il brano con una ritmica e un sound che riportano agli anni tra l'80 e gli anni '90, il periodo musicale preferito dell'artista bolognese. Ha girato il video a Cortina, facendosi riprendere in una località solitamente fitta di persone, mentre quest'anno, travolta dalla pandemia di Coronavirus, è pressocché deserta.

Tantissima neve sullo sfondo e Guglielmo è vestito nella tipica modalità dei protagonisti nei cinepanettoni: dolcevita e montone. (ANSA).