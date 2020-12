Nuovo mercato coperto Ferrara cofinanziato da Palazzo Chigi

Un nuovo moderno e sostenibile mercato coperto di Santo Stefano per Ferrara. Cofinanziato da InvestItalia, la struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha creduto nel progetto elaborato dall'Amministrazione di Ferrara, con la Holding Ferrara Servizi.

Il cofinanziamento per la progettazione è per 160mila euro (su 230mila euro complessivi).

È stato dato così il via libera alla candidatura presentata dall'Amministrazione nell'ambito dell'avviso pubblico di Palazzo Chigi 'Italia city branding 2020'. L'iniziativa è entrata al 13/o posto tra le 23 'idee innovative', giunte da altrettanti Comuni d' Italia, che si sono aggiudicati i finanziamenti dello Stato.

"Parte oggi un percorso nuovo per il mercato - dice il sindaco Alan Fabbri - che ha l'avallo e il riconoscimento di una importante struttura di missione della Presidenza del consiglio dei ministri, e che intende valorizzare un luogo della tradizione e fondamentale, facendone motore di opportunità e sviluppo. Ci sarebbe fortemente dispiaciuto vederlo trasformato in un supermercato, come la precedente Amministrazione aveva previsto".

Il progetto prevede il recupero dell'immobile per farne un centro per le aziende del commercio, dell'artigianato e per turisti e imprese interessate a investire in città. Una 'casa delle tipicità', ma anche una vetrina delle attività per promuovere i loro prodotti, oltre che un luogo nel quale sviluppare processi agroalimentari collegandoli con la cultura museale ed espositiva. (ANSA).