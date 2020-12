Capodanno: Bologna festeggia il 2021 con gli 'Amori Sfigati'

Per la prima volta dal 1922, non sarà il rogo del Vecchione in Piazza Maggiore a portare Bologna nel nuovo anno. Così il Comune si attrezza per festeggiare in maniera alternativa il 2021. E mette in campo Chiara Rapaccini, in arte Rap, disegnatrice che tra le tante cose è autrice degli 'Amori Sfigati'.

Una cartolina, con una vignetta dell'autrice e un messaggio del Comune, arriverà nelle case di tutti i bolognesi nei prossimi giorni: "Un gesto simbolico, per abbracciare tutta la cittadinanza bolognese e le persone sole", spiega l'assessore alla cultura, Matteo Lepore. Per stare insieme, il 31 l'appuntamento sarà sul sito web del Comune, alle 23,45: ci sarà una sorpresa online, con un 'corto d'autore' in cui Rap reinterpreterà il Vecchione in chiave digitale. Poi saranno trasmessi due video inediti prodotti dalla Cineteca di Bologna e dal Teatro comunale e altri contributi.

Sempre nei prossimi giorni, in città, compariranno manifesti con i tipici personaggi di Rap. Il tutto nel segno della solidarietà con l'iniziativa di crowdfunding 'Capodanno del cuore', attiva da oggi fino al 10 gennaio sulla piattaforma Ideaginger.it, a favore di Ageop Ricerca e Piccoli Grandi Cuori Onlus, due realtà che si occupano rispettivamente dei piccoli pazienti oncologici e cardiopatici congeniti e delle loro famiglie.

Chi contribuisce riceverà mascherine, magneti, quaderni, shopper e bozzetti inediti della campagna Capodanno 2021, prodotti in serie numerata e autografati dall'artista. Rap si definisce "onorata che il Comune e il Dipartimento cultura abbiano pensato a me quest'anno: una responsabilità enorme, in mancanza di una cosa forte come il rogo".

Il primo bozzetto è già stato aggiudicato a Sandro Rimondini, 87 anni, medico, che ha vinto il concorso dedicato ai Vecchioni del passato promosso dal Comune, con un'immagine del Vecchione '96 dell'artista belga Jean-Michel Folon. Le testimonianze arrivate dai bolognesi sono state pubblicate sul sito del Dipartimento Cultura del Comune. (ANSA).