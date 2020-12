Molesta bambina e tre minorenni nel parco, denunciato dai Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 17 DIC - Un 46enne reggiano è stato denunciato dai carabinieri di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, per corruzione di minorenne e atti osceni aggravati, in quanto compiuti in luoghi frequentati da minori.

L'episodio risale alla fine di novembre, quando l'uomo avrebbe molestato in un parco del paese una bambina, che si era allontanata per pochi minuti dalla madre. Il 46enne prima l'avrebbe invitata a seguirlo verso una collinetta e poi si sarebbe reso responsabile di atti osceni davanti a lei. A quel punto la bambina è corsa in lacrime dalla madre, mentre il molestatore si è allontanato.

Contemporaneamente tre adolescenti hanno raggiunto la donna raccontando di aver visto l'accaduto e spiegando che lo stesso uomo poco prima aveva avuto nei loro confronti un comportamento identico. Dopo la denuncia della madre della bambina sono cominciate le indagini dei carabinieri che hanno acquisito "incontrovertibili elementi di colpevolezza" nei confronti del 46enne, tra cui il sequestro, a seguito della perquisizione domiciliare eseguita a casa del sospettato, degli indumenti indossati al parco durante le molestie. Fondamentale per l'identificazione del 46enne è stato il numero di targa dell'auto (non di sua proprietà), con cui si era allontanato dal parco, che era stato prontamente trascritto dalle tre adolescenti. (ANSA).