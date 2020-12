Carabinieri: Comandante regionale E-R incontra militari

Il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani, ha incontrato in mattinata i militari del Comando Provinciale di Bologna e dei Reparti Speciali presenti in città, per un saluto in occasione delle festività natalizie.

L'ufficiale è stato accolto nella sala Virgo Fidelis della caserma Manara, in via dei Bersaglieri, dal Comandante Provinciale, Colonnello Pierluigi Solazzo.

Ha ringraziato i Carabinieri per l'impegno svolto a favore della cittadinanza ed esteso la sua vicinanza ai militari che durante il servizio sono stati contagiati dal Coronavirus, che li ha costretti a isolarsi dai colleghi e familiari, mettendo a dura prova soprattutto i Carabinieri che hanno i parenti in altre regioni d'Italia. L'incontro si è svolto con la sobrietà richiesta nel rispetto della normativa in vigore per il contrasto alla diffusione del Covid-19. (ANSA).