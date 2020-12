Aeroporti: Forlì pronto a volarecon Ego Airways

F.A. srl, la società che gestisce l'Aeroporto di Forlì, ha siglato un accordo con Ego Airways: la nuova compagnia aerea italiana ha scelto il Ridolfi come hub per servire la Romagna. Le destinazioni saranno ufficializzate a breve, la flotta sarà inizialmente composta da due velivoli Embraer 190.

L'obiettivo iniziale di Ego Airways sarà sviluppare una rete 'point to point' per collegare le città strategiche del territorio nazionale, arrivando successivamente a potenziare la rete di fideraggio da e per Milano Malpensa, sviluppando accordi con le compagnie aeree che operano sull'aeroporto lombardo. Ego Airways, presentatasi oggi alla stampa con una videoconferenza, nasce da una cordata di imprenditori che ha come investitori principale Ocp Group (Officine cooperatori piacentini), una società di investimenti fondata nel 1980 a Piacenza. Tra le figure chiave della compagnia aerea, il ceo Matteo Bonecchi e il presidente Marco Brusca. (ANSA).