Maltempo: chiuso al traffico ponte nel Riminese

A causa del maltempo e del cedimento della briglia a valle la Provincia di Rimini ha chiuso al traffico il ponte della strada provinciale 107, che da Novafeltria conduce a Maiolo. "Interveniamo nell'immediatezza per la riapertura - ha detto il presidente della Provincia di Rimini, Riziero Santi - ho concordato col sindaco di Maiolo, Marcello Fattori, che si tratterà di una chiusura temporanea per garantire il massimo della sicurezza, il tempo per rinforzare la tenuta del piede del pilone sollecitato dal deflusso dell'acqua.

Il presidente della Provincia ha poi sottolineato che è già stato messo a disposizione "il budget necessario" sono già state "avviate le procedure esecutive con realizzazione della strada di cantiere e la deposizione massi".