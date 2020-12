Bonaccini, inaccettabile il rifiuto a liberazione Zaki

(ANSA) - BOLOGNA, 07 DIC - Oggi, "ancora una volta il tribunale egiziano ha respinto l'istanza di scarcerazione per Patrick Zaki, studente di 25 anni, iscritto all'università di Bologna e rinchiuso in un carcere egiziano da dieci mesi, con l'accusa di propaganda sovversiva a causa della sua attività a difesa dei diritti umani. L'ennesimo rifiuto alla sua liberazione è inaccettabile e va contro i più elementari principi giuridici internazionali". E' quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefanp Bonaccini Quindi, osserva, "come Regione Emilia-Romagna continueremo a batterci al fianco dell'Ateneo, dei suoi amici e compagni di studio, e a chiedere al Governo di fare tutto il possibile affinché questa ingiustizia abbia fine". (ANSA).